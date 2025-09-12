125 Jahre Fichteschule Mittweida: Die Bilder zum Schulfest

Die Johann-Gottlieb-Fichte-Schule in Mittweida feiert 125 Jahre. Absolventen kehrten nun zurück, der Blick in die Sterne rückt näher.

Die Johann-Gottlieb-Fichte-Schule in Mittweida ist jetzt 125 Jahre alt. Am Freitag lud die Oberschule zum Tag der offenen Tür ein, den viele Absolventen als Gäste zum Schulfest machten. Mit dem 125-jährigen Bestehen hatten sich auch die Schüler in einer Projektwoche beschäftigt und stellten nun auch ihre Sicht auf die „Schule um 1900“