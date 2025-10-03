Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mittweida
700 Jahre Falkenhain: Die Feier in der Jugendherberge an der Talsperre Kriebstein
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Ein Dorffest auf dem Gelände der Jugendherberge Falkenhain: Zum Tag der Deutschen Einheit gab es an der Talsperre auch feucht-fröhliche Spiele.

Die Bierkrüge wurden am 3. Oktober nicht nur gehoben, sondern an der Talsperre Kriebstein auch geschoben. Zur 700-Jahr-Feier von Falkenhain, begründet mit der ersten urkundlichen Erwähnung, war das Bierkrugschieben ein Garant für gute Laune. Der Mittweidaer Ortsteil feierte am Freitag auf dem Gelände der Jugendherberge Falkenhain, die nun...
