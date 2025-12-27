88-jähriger aus Waldheim vermisst: Polizei sucht mit Spürhunden nach dem Mann

In Pantoffeln und mit seinem Rollator hat der Mann schon am Freitagnachmittag eine Pflegeeinrichtung verlassen. Danach verliert sich jede Spur nach ihm.

Waldheim. Seit Freitagnachmittag sucht die Polizei nach dem 88-jährigen Philipp D. aus Waldheim. Gegen 16.20 Uhr hatte der Senior am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Pflegeeinrichtung in der Breitscheidstraße verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Seither sucht die Polizei in der Umgebung der Einrichtung und überprüft bekannte Anlaufstellen des Vermissten. Zudem kam ein Fährtenspurhund zum Einsatz.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, könnte sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befinden. Philipp D. ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine hagere Statur und eine Glatze. Zur Bekleidung des Vermissten zum Zeitpunkt seines Verschwindens ist bekannt, dass der Senior eine blaue Strickjacke, eine schwarze Hose sowie Pantoffeln trug. Des Weiteren hat der Vermisste einen Rollator bei sich.

Wer den 88-Jährigen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03431 58960 im Polizeirevier Döbeln oder über den polizeilichen Notruf 110 zu melden.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungshundestaffel hatten sich bereits am späten Freitagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz gesammelt und von dort aus die Suche aufgenommen. Mehrere Spürhunde waren laut Augenzeugen im Einsatz. (jl/ehl)