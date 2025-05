A 4 zwischen Frankenberg und Chemnitz: Die nächste Baustelle auf der Autobahn

Auf der Autobahn in Richtung Chemnitz wird es in den nächsten Wochen enger zugehen. Bis Mitte Juni droht ab Frankenberg Stau.

Autofahrer auf dem Weg in Richtung Westen müssen sich in den nächsten Wochen auf der A 4 erneut auf Einschränkungen einstellen. Am Mittwoch und Donnerstag (4. und 5. Juni) wird zwischen den Anschlussstellen Frankenberg und Chemnitz-Mitte in Richtung Chemnitz die zweite Überholspur tagsüber gesperrt. Grund dafür sind laut der Autobahn GmbH...