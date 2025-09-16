Abenteuercamp in leerstehenden Häusern: Idee aus Mittweida erhält Preis

„Campen im Leerstand“ heißt ein Projekt der „Stadtmittmacher“. Kinder und Jugendliche können etwas Ungewöhnliches machen - und mit ihren Ideen Schaufenster und verlassene Geschäfte beleben.

Schaufenster und Geschäftsräume sind verwaist: Dagegen will man in Mittweida etwas unternehmen. Die „Stadtmittmacher" haben jetzt eine ungewöhnliche Idee eingebracht und ein Preisgeld bei einem Wettbewerb der ostdeutschen Bundesländer erhalten.