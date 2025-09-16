Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Campen im Leerstand“ heißt ein Projekt der „Stadtmittmacher“ in Mittweida.
„Campen im Leerstand“ heißt ein Projekt der „Stadtmittmacher“ in Mittweida.
Mittweida
Abenteuercamp in leerstehenden Häusern: Idee aus Mittweida erhält Preis
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
„Campen im Leerstand“ heißt ein Projekt der „Stadtmittmacher“. Kinder und Jugendliche können etwas Ungewöhnliches machen - und mit ihren Ideen Schaufenster und verlassene Geschäfte beleben.

Schaufenster und Geschäftsräume sind verwaist: Dagegen will man in Mittweida etwas unternehmen. Die „Stadtmittmacher“ haben jetzt eine ungewöhnliche Idee eingebracht und ein Preisgeld bei einem Wettbewerb der ostdeutschen Bundesländer erhalten.
