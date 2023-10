Abgelehnter Asylbewerber springt in Hainichen in den Tod

Der 33-jährige Mann aus Nigeria sollte in die Niederlande überstellt werden.

Am Montagmorgen ist in Hainichen ein abgelehnter Asylbewerber vom Balkon des Wohnheims im Neubaugebiet Ottendorfer Hang in die Tiefe gesprungen. Der Mann ist verstorben. Dies hat die Landesdirektion Sachsen bestätigt.