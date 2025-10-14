Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der „Adenauer SRP+", eine mobile, interaktive Ausstellung zur Verfassungsfeindlichkeit der AfD, steht derzeit am Berliner Maxim Gorik Theater - ohne Dachaufbau. Bild: Zentrum für Politische Schönheit
Der „Adenauer SRP+“, eine mobile, interaktive Ausstellung zur Verfassungsfeindlichkeit der AfD, steht derzeit am Berliner Maxim Gorik Theater - ohne Dachaufbau. Bild: Zentrum für Politische Schönheit
Der „Adenauer SRP+“, eine mobile, interaktive Ausstellung zur Verfassungsfeindlichkeit der AfD, steht derzeit am Berliner Maxim Gorik Theater - ohne Dachaufbau. Bild: Zentrum für Politische Schönheit
Mittweida
„Adenauer SRP+“Protestbus: Kam ein rechter Youtuber an interne Informationen der Polizei?
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der beschlagnahmte Protestbus des ZPS bleibt ein Politikum. Während das Gutachten aussteht, kursieren bereits fragwürdige Details im Netz. Das Kollektiv spricht von einem Datenleck.

Der Streit um den am Rande des Christopher Street Days in Döbeln beschlagnahmten Protestbus „Adenauer SRP+“ des Zentrums für Politische Schönheit (ZPS) dauert an. Während das Künstlerkollektiv nach eigener Aussage noch kein Dekra-Gutachten über die beanstandeten Mängel erhalten habe, kursieren im Netz bereits detaillierte Behauptungen...
