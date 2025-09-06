Altmittweida: Bleiben Sportplätze für Vereine gratis nutzbar?

Mittweida
Sport treiben ohne Gebühren für Halle oder Platz, tarifliche Bezahlung der Angestellten der Kommune in Kita und Bauhof. Die Altmittweidaer Gemeinderäte entscheiden darüber.
Bleibt es dabei, dass Vereinen in Altmittweida die Sportanlagen kostenfrei zur Verfügung gestellt und die Beschäftigten in Bauhof und Kita tarifähnlich bezahlt werden? Die Entscheidung darüber liegt beim Gemeinderat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.