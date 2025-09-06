Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Altmittweida entscheidet sich bald, ob die Nutzung der Sportplätze gratis bleibt.
In Altmittweida entscheidet sich bald, ob die Nutzung der Sportplätze gratis bleibt. Bild: M. Hösel/Symbolfoto
In Altmittweida entscheidet sich bald, ob die Nutzung der Sportplätze gratis bleibt.
In Altmittweida entscheidet sich bald, ob die Nutzung der Sportplätze gratis bleibt. Bild: M. Hösel/Symbolfoto
Mittweida
Altmittweida: Bleiben Sportplätze für Vereine gratis nutzbar?
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sport treiben ohne Gebühren für Halle oder Platz, tarifliche Bezahlung der Angestellten der Kommune in Kita und Bauhof. Die Altmittweidaer Gemeinderäte entscheiden darüber.

Bleibt es dabei, dass Vereinen in Altmittweida die Sportanlagen kostenfrei zur Verfügung gestellt und die Beschäftigten in Bauhof und Kita tarifähnlich bezahlt werden? Die Entscheidung darüber liegt beim Gemeinderat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.06.2025
1 min.
Altmittweida: Bürgermeister Jens-Uwe Miether bleibt am Ruder
Jens-Uwe Miether hat offiziell seine dritte Amtszeit als Bürgermeister angetreten.
Der erfahrene Finanzbeamte Jens-Uwe Miether lenkt sieben weitere Jahre die Geschicke von Altmittweida.
Rita Türpe
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
17:30 Uhr
5 min.
Oma Frida in Altmittweida feiert 100. Geburtstag: „Ich habe eigentlich immer Glück gehabt“
Frida Götze wird am 7. September 100 Jahre alt. Das feiert sie mit vielen Gästen, darunter ihr Sohn Andreas Götze und Tochter Maritta Olewicki.
Vor einem Jahrhundert erblickte Frida „Fridel“ Götze auf dem Bauernhof ihrer Eltern das Licht der Welt, lebt bis heute hier mit ihrer Familie. Doch auch herumgekommen ist sie - bis nach Neuseeland.
Franziska Bernhardt-Muth
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:00 Uhr
1 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Frankreichs Premier verliert Vertrauensfrage.
Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Das Mitte-Rechts-Kabinett verlor eine Vertrauensfrage in der Nationalversammlung, Bayrou muss nun den Rücktritt der...
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
Mehr Artikel