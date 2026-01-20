MENÜ
Die Feuerwehr musste einen Carportbrand in Altmittweida löschen (Symbolfoto).
Die Feuerwehr musste einen Carportbrand in Altmittweida löschen (Symbolfoto). Bild: Falk Bernhardt


Update
Mittweida
Altmittweida: Carport und Auto ausgebrannt
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Ein Feuer hat in Altmittweida ein Auto und den Carport zerstört. Die Polizei geht von mehreren 10.000 Euro Schaden aus.

In der Nacht zum Dienstag ist bei einem Carportbrand in Altmittweida hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer war laut Polizei am Montagabend gegen 22.45 Uhr auf einem privaten Grundstück an der Hauptstraße ausgebrochen. „Verletzt wurde niemand“, erklärte Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz. „Offenbar hat zuerst das Auto,...
