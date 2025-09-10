Altmittweida setzt auf Vereine

Sollen Vereine für die Sportstättennutzung bezahlen oder nicht? Der Altmittweidaer Gemeinderat hat sich damit befasst und entschieden.

Hobbysportler, die in Altmittweidaer Vereinen organisiert sind, können aufatmen. Für sie bleibt die Nutzung der Sportstätten im Ort kostenlos. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, dass es weiterhin keine Gebühren für die Sporthalle, die Fußball- und Tennisplätze sowie den Reitplatz gibt.