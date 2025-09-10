Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Fußballplatz gehört für viele auf dem Land dazu, auch in Altmittweida.
Ein Fußballplatz gehört für viele auf dem Land dazu, auch in Altmittweida. Bild: Symbolfoto: Seidel/Archiv
Mittweida
Altmittweida setzt auf Vereine
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sollen Vereine für die Sportstättennutzung bezahlen oder nicht? Der Altmittweidaer Gemeinderat hat sich damit befasst und entschieden.

Hobbysportler, die in Altmittweidaer Vereinen organisiert sind, können aufatmen. Für sie bleibt die Nutzung der Sportstätten im Ort kostenlos. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, dass es weiterhin keine Gebühren für die Sporthalle, die Fußball- und Tennisplätze sowie den Reitplatz gibt.
