Angrillen in Hainichen: Hilfe für den Tierschutzverein

In Hainichen wird am Samstag die Grillsaison eröffnet: Mit dabei sind auch die Breakdancer aus Frankenberg und der Jugendclub Berthelsdorf.

Hainichen.

Zum siebten Mal lädt der Naturbrennstoffhandel Kretschmann in Hainichen am Samstag von 9 bis 15 Uhr zum Hoffest, dem großen Angrillen, auf das Firmengelände in der Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung ein. Den Grill übernimmt wieder die Horse4C-Ranch, der Jugendclub Berthelsdorf die Getränkeversorgung. Die Breakdancer der Broken Beat Crew Frankenberg bieten ein öffentliches Training an, die Profis zeigen bei mehreren Auftritten ihr Können. Es gibt zudem Hüpfburgen, Basteln und Kinderschminken – alles bei freiem Eintritt und regensicher. Der Tierschutzverein Hainichen will mit dem Kuchenbasar seine Vereinskasse auffüllen. Es können am Samstag auch Sachspenden für Hilfstransporte des Vereins Communitas abgegeben werden. (fa)