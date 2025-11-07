Arbeiten an B 169 bei Hainichen vor dem Abschluss - wann es bei Frankenberg weitergeht

Der nächste Bauabschnitt der Bundesstraße in Dittersbach steht bevor.

Die Arbeiten an der B 169 bei Hainichen zwischen der Zufahrt zum Hagebaumarkt und der S 201 nach Rossau sollen laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am heutigen 7. November abgeschlossen werden. Dieses Bild bot sich bereits am Freitagvormittag vor Ort: Arbeiter waren damit beschäftigt, Absperrungen wegzuräumen. Unklar blieb...