Atemalkoholtest ergibt bei VW-Fahrerin in Hainichen zwei Promille

Hainichen.

Unverletzt hat eine VW-Fahrerin am Sonnabend einen Unfall in Hainichen überstanden - in ein Krankenhaus wurde sie dennoch gebracht, da ihr Blut abgenommen werden sollte. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor bei der Frau rund zwei Promille ergeben, ist einer Mitteilung der Polizei zu entnehmen. Passiert war folgendes: Die Frau war auf der Heinrich-Heine- in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Mutmaßlich verpasste sie den Abzweig zur Bahnhofstraße und fuhr über einen Treppenabsatz. Dort blieb der VW allerdings stecken. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100 Euro. Ihren Führerschein behielten die Polizisten ein und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Das Auto wurde abgeschleppt. (bz)