Aufbruchstimmung in Hainichen: Ins Logistikzentrum Mittelsachsen kommt endlich wieder Bewegung

Das Logistikzentrum bei Hainichen stand jahrelang ungenutzt. Jetzt will die Firma Locs aus Pulsnitz den leeren Hallen an der A 4 Leben einhauchen.

Nach langem Stillstand kommt Bewegung ins Logistikzentrum Mittelsachsen (LZM): Die Locs - Logistik Consult und Service GmbH aus Pulsnitz übernimmt voraussichtlich zunächst drei, der sieben Hallen entlang der A 4. Das 156.000-Quadratmeter-Areal war 2022 in Rekordzeit errichtet und anschließend verkauft worden. Die Hallen wurden allesamt...