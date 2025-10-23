Aufbruchstimmung in Hainichen: Ins Logistikzentrum Mittelsachsen kommt endlich wieder Bewegung

Mittweida
Das Logistikzentrum bei Hainichen stand jahrelang ungenutzt. Jetzt will die Firma Locs aus Pulsnitz den leeren Hallen an der A 4 Leben einhauchen.
Nach langem Stillstand kommt Bewegung ins Logistikzentrum Mittelsachsen (LZM): Die Locs - Logistik Consult und Service GmbH aus Pulsnitz übernimmt voraussichtlich zunächst drei, der sieben Hallen entlang der A 4. Das 156.000-Quadratmeter-Areal war 2022 in Rekordzeit errichtet und anschließend verkauft worden. Die Hallen wurden allesamt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.