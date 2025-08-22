Ausbildungsmesse in Mittweida: Mathe-Influencer „DorFuchs“ live dabei

Mittweida
Schüler dürften ihn gut kennen: Zum Auftakt der Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ am Samstag ist der YouTuber „DorFuchs“ zu Gast. Seine Mathe-Erklärvideos sind gefragt.
Mit Mathe-Influencer „DorFuchs“ startet die Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ am Samstag in Mittweida: „Dor Fuchs“, mit bürgerlichem Namen Johann Beurich, will gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Landkreis Mittelsachsen das Thema Ausbildung alltagsnah erlebbar machen – mit Humor, Praxisbezug und echten Einblicken in...
