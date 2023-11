Auto fährt in Frankenberg vor dem Schulzentrum Kind auf Zebrastreifen an

Der zehnjährige Junge hat leichte Verletzungen erlitten.

Frankenberg.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 1. November, in Frankenberg hat ein Kind Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei berichtet. Passiert ist der Unfall, an dem ein Personenwagen beteiligt war, gegen 11.15 Uhr. Zu dieser Zeit war auf der Max-Kästner-Straße ein 83-jähriger Mann mit seinem Pkw unterwegs. Der Mann näherte sich mit seinem Opel schließlich dem Fußgängerüberweg vor dem Schulzentrum. Den Zebrastreifen überquerte in diesem Augenblick der Zehnjährige. Der Wagen des 83-Jährigen und das Kind stießen zusammen. Bei der Kollision trug der Junge die leichten Verletzungen davon. So schilderten die Beamten den Hergang. Ein Schaden am Auto war nicht entstanden, wurde noch zu dem Fall mitgeteilt. (lk)