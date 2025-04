Autobahnzubringer zur A 4 in Hainichen immer noch gesperrt: Es fehlen nicht nur Markierungen

Auch am Montagmittag sind die Anschlussstelle Hainichen der A 4 und die Staatsstraße nach Mittweida gesperrt. Erfolgt die Freigabe noch im Lauf des Tages?

Am Freitag sollte im Lauf des Tages der Autobahnzubringer in Hainichen nach gut drei Wochen Bauzeit wieder freigegeben werden. Dies hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zugesichert. Doch auch am Montag war die S 201 zwischen der B 169 und dem Ortseingang Rossau noch gesperrt. Davon betroffen ist auch weiterhin die...