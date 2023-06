Autos in Frankenberg kollidiert - drei Menschen verletzt

Frankenberg.

Bei einem Unfall am Dienstag im Frankenberger Ortsteil Mühlbach haben drei Menschen Verletzungen erlitten. Ein Frau wurde dabei schwer verletzt. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall passierte kurz nach 17 Uhr. Eine 61-jährige Frau war zu dieser Zeit mit einem Skoda auf der Staatsstraße 203 aus Richtung Frankenberg in Richtung Hartha unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Skoda offenbar zu weit nach links. Der Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden VW-Kleintransporter. Am Steuer des VW saß ein 40-Jähriger. Bei dem Unfall wurde die Skoda-Fahrerin schwer verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters und seine 31-jährige Beifahrerin trugen leichte Verletzungen davon. Der Schaden: insgesamt etwa 16.000 Euro. (lk)