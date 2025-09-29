B 169 bei Hainichen und Frankenberg: Bauende verschiebt sich nach hinten

Mittweida
Der Zeitplan zur Fahrbahnerneuerung hat sich nochmals verändert. Derzeit wird bei Hainichen gearbeitet, dann ist noch einmal Dittersbach an der Reihe.
Nochmals mindestens eine Woche länger als zuletzt geplant dauern voraussichtlich die Arbeiten an der B 169 bei Hainichen und Frankenberg. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage mit. Dieser Tage musste ein Termin zum Asphalteinbau wegen Regenfällen verschoben werden, informierte eine Sprecherin. Derzeit wird zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.