B 169 gut drei Stunden gesperrt: Laster rutscht auf Umleitungsstrecke in Hainichen in den Graben

Ein Unfall auf der B 169 in Hainichen zwischen Falkenau und Kreuzung Hagebaumarkt hat am Dienstag den Verkehr für mehrere Stunden zum Erliegen gebracht. Ein Lkw mit Anhänger war etwa 9.10 Uhr in Fahrtrichtung Döbeln von der Straße abgekommen. Dabei rutschte der Anhänger einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug selbst blieb auf der Straße. Der...