B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen: Stück wird in Kürze gesperrt

Mittweida
Auf dem letzten Bauabschnitt wird die Fahrbahn erneuert. Bis in den Sommer müssen sich Autofahrer und Busfahrgäste auf Umleitungen einstellen.
Auf der B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen müssen sich Autofahrer und Busfahrgäste in Kürze erneut auf eine Sperrung einstellen: Arbeiten am letzten Bauabschnitt der Bundesstraße zwischen Sachsenburger Weg in Dittersbach und der Äußeren Hainichener Straße in Frankenberg werden ausgeführt. Für die Fahrbahnerneuerung wird die Strecke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.