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Die B 169 wird wieder gesperrt.
Die B 169 wird wieder gesperrt. Foto: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
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Die B 169 wird wieder gesperrt. Foto: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Mittweida
B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen: Stück wird in Kürze gesperrt
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
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Auf dem letzten Bauabschnitt wird die Fahrbahn erneuert. Bis in den Sommer müssen sich Autofahrer und Busfahrgäste auf Umleitungen einstellen.

Auf der B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen müssen sich Autofahrer und Busfahrgäste in Kürze erneut auf eine Sperrung einstellen: Arbeiten am letzten Bauabschnitt der Bundesstraße zwischen Sachsenburger Weg in Dittersbach und der Äußeren Hainichener Straße in Frankenberg werden ausgeführt. Für die Fahrbahnerneuerung wird die Strecke...
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