B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen: Stück wird in Kürze gesperrt

Auf dem letzten Bauabschnitt wird die Fahrbahn erneuert. Bis in den Sommer müssen sich Autofahrer und Busfahrgäste auf Umleitungen einstellen.

Auf der B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen müssen sich Autofahrer und Busfahrgäste in Kürze erneut auf eine Sperrung einstellen: Arbeiten am letzten Bauabschnitt der Bundesstraße zwischen Sachsenburger Weg in Dittersbach und der Äußeren Hainichener Straße in Frankenberg werden ausgeführt. Für die Fahrbahnerneuerung wird die Strecke...