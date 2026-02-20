Bahnhof Mittweida: So bewerten Fahrgäste die Umbaupläne der Deutschen Bahn

Der Bahnhof in Mittweida soll bis 2031 barrierefrei ausgebaut werden. Derzeit stellt er für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder viel Gepäck ein Problem dar. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Oksana Kravets (40) pendelt drei Mal die Woche von Döbeln für ihren Deutschunterricht in die Hochschulstadt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Student Justin Rülker (23) aus Freiberg findet den Bahnhof, „weil es eine Überdachung gibt und man zumindest nicht komplett im Freien steht“, in Ordnung. Auch eine öffentliche Toilette sei nicht überall selbstverständlich. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Thomas Böckel kritisiert vor allem die Zugänge zu den Gleisen als nicht mehr zeitgemäß. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Rosalie Koch (19) nutzt den Mittweidaer Bahnhof täglich auf dem Weg zur Arbeit. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Für Studienabsolventin Mikkeline Brandt (18) stellt der Bahnhof kein Problem dar. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Jens Sarnes ist Sportkoordinator der Stadt Mittweida. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Regina Voigt ärgert sich über den jahrelangen Stillstand am Bahnhof. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas