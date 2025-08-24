Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Baum ist auf das Heck eines Autos gefallen, in dem fünf Menschen saßen.
Ein Baum ist auf das Heck eines Autos gefallen, in dem fünf Menschen saßen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ein Baum ist auf das Heck eines Autos gefallen, in dem fünf Menschen saßen.
Ein Baum ist auf das Heck eines Autos gefallen, in dem fünf Menschen saßen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Baum stürzt in Leisnig auf Auto - Fünfköpfige Familie entkommt knapp
Von Erik-Holm Langhof
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 25 Meter hohe Buche fiel unvermittelt auf einen VW. Was dann geschehen ist.

Ein spektakulärer Unfall ist am Samstagabend bei Paudritzsch, einem Ortsteil von Leisnig, passiert. Eine fünfköpfige Familie aus Wendishain war gegen 18.30 Uhr mit einem VW Golf unterwegs, als plötzlich eine rund 25 Meter hohe Buche auf die Fahrbahn stürzte. Der Baum, dessen Wurzeln geschädigt waren, traf das Heck des Autos. Wäre der Wagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
24.08.2025
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
19.08.2025
2 min.
Brandstiftung: 700 Strohballen brennen an A 14 auf einem Feld bei Döbeln nieder
 4 Bilder
Sieht fast aus wie Lava, ist aber ein abgebrannter Berg aus Strohballen im Windpark bei Strocken.
Am Montagabend standen bei Strocken etwa 700 Strohballen in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ließ diese neben einem Windrad kontrolliert abbrennen.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel