Bei Döbeln: Nach Vorfahrtsfehler Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro enstand bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Döbeln.

Am Freitagabend fuhr der Fahrer (71) eines Kleintransporters Ford Transit gegen 18.35 Uhr auf einem Feldweg, der von Kleinweitzschen auf die S 34 führt. An der Einmündung wollte der Ford-Fahrer nach links in die S 34 einbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein Pkw Honda (Fahrer: 35) die S 34 aus Eichardt in Richtung Großweitzschen. Der 71-Jährige...