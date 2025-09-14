Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bereit zum Check-in: So zeigt sich das runderneuerte „DH Hotel Deutsches Haus“ in Mittweida jetzt seinen Gästen

Robert Vennedey (l.) und Michael Kiesewetter sind die neuen Betreiber des „DH Hotels Deutsches Haus“ in Mittweida, wo ab Dienstag die ersten Übernachtungsgäste erwartet werden.
Robert Vennedey (l.) und Michael Kiesewetter sind die neuen Betreiber des „DH Hotels Deutsches Haus" in Mittweida, wo ab Dienstag die ersten Übernachtungsgäste erwartet werden. Bild: Manuel Niemann
Robert Vennedey (l.) und Michael Kiesewetter sind die neuen Betreiber des „DH Hotels Deutsches Haus“ in Mittweida, wo ab Dienstag die ersten Übernachtungsgäste erwartet werden.
Robert Vennedey (l.) und Michael Kiesewetter sind die neuen Betreiber des „DH Hotels Deutsches Haus“ in Mittweida, wo ab Dienstag die ersten Übernachtungsgäste erwartet werden. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Bereit zum Check-in: So zeigt sich das runderneuerte „DH Hotel Deutsches Haus“ in Mittweida jetzt seinen Gästen
Von Manuel Niemann
Vor Einzug der ersten Gäste konnten Besucher beim Tag der offenen Tür die frisch renovierten Zimmer im „DH Hotel Deutsches Haus“ Mittweida besichtigen. In den Bildern: Was Hotelgäste dort erwartet.

Noch vor den ersten Hotelgästen einen Blick auf die frisch gestalteten und rundum modernisierten Zimmer erhaschen: Es habe sich angeboten, zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag auch die Rochlitzer Straße 5 zu öffnen, sagt Michael Kiesewetter. Er betreibt in Mittweida das Fitnessstudio Proagil Fitness & Wellness.
