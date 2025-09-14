Bereit zum Check-in: So zeigt sich das runderneuerte „DH Hotel Deutsches Haus“ in Mittweida jetzt seinen Gästen

Mittweida
Vor Einzug der ersten Gäste konnten Besucher beim Tag der offenen Tür die frisch renovierten Zimmer im „DH Hotel Deutsches Haus“ Mittweida besichtigen. In den Bildern: Was Hotelgäste dort erwartet.
Noch vor den ersten Hotelgästen einen Blick auf die frisch gestalteten und rundum modernisierten Zimmer erhaschen: Es habe sich angeboten, zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag auch die Rochlitzer Straße 5 zu öffnen, sagt Michael Kiesewetter. Er betreibt in Mittweida das Fitnessstudio Proagil Fitness & Wellness.
