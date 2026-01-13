Bereitschaftspolizei verliert scharfe Gewehrmunition auf A 4 – Disziplinarverfahren gegen fünf Beamte eingeleitet

Nach dem Munitionsfund bei Hainichen in Mittelsachsen bestätigt die Bereitschaftspolizei nun: Der Fehler kam aus den eigenen Reihen. Fünf Beamte sollen Dienstvorschriften missachtet haben.

Es war ein rätselhafter Fund: Bei einem Wildunfall war am Sonntag nach den Weihnachtsfeiertagen an der A 4 bei Hainichen ein Magazin mit scharfer Sturmgewehr-Munition unweit der Leitplanke aufgetaucht, das danach der Bereitschaftspolizei zugeordnet wurde.