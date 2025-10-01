Beschlagnahmung des „Adenauer SRP+“ beim CSD in Döbeln: Wird der Polizeieinsatz ein Fall für die Dienstaufsicht?

Nach der Beschlagnahmung des Aktionsbusses steht die Polizei im Fokus: Das Zentrum für Politische Schönheit ruft mit einem Online-Gewinnspiel zu Beschwerden über den Leiter der Verkehrskontrolle auf.

Der Streit um die Beschlagnahmung des „Adenauer SRP+" beim Christopher Street Day (CSD) in Döbeln hält an. Bereits am Wochenende rief das Künstlerkollektiv Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) online in einem „Gewinnspiel" dazu auf, eine vorbereitete Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den diensthabenden Polizisten einzureichen, der den...