Mit der Drehleiter der Feuerwehr wurden Teile des Gerüstes demontiert.
Mit der Drehleiter der Feuerwehr wurden Teile des Gerüstes demontiert. Bild: René Schröter/Feuerwehr Mittweida
Mittweida
BMW fährt in Mittweida gegen Gerüst: Drei junge Männer saßen im Auto
Von Franziska Bernhardt-Muth, Alisa Marcinkowski
Der Fahrer hatte Alkohol getrunken. Das Auto beschädigte unter anderem ein Baugerüst, die Drehleiter musste angefordert werden.

Dieser Unfall hätte noch weit schlimmere Folgen haben können: Drei junge Männer saßen in dem Auto, dass es am späten Dienstagabend in ein Baugerüst an einem Haus an der Bahnhofstraße in Mittweida geschleudert hat. Laut Polizei hatte später ein Atemalkoholtest bei dem 20 Jahre alten Fahrer einen Wert von 1,38 Promille ergeben. Entgegen...
