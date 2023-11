Brand-Erbisdorf: Ehepaar beobachtet Polarlichter

Brand-Erbisdorfer haben am frühen Sonntagabend Polarlichter am Himmel über ihrer Stadt gesehen. Auch andere Menschen aus Freiberg, Hainichen, Rochlitz, Flöha, Eppendorf und anderen Orten in Mittelsachsen beobachteten die ungewöhnlichen Phänomene.

Atemberaubende Polarlichter haben Christopher Naumann und seine Frau Nancy am frühen Sonntagabend gegen 18.15 Uhr am Himmel von Brand-Erbisdorf beobachtet. „Meine Frau ist mit unseren beiden Hunden, die Amy und Herr Schröder heißen, gerade noch mal draußen gewesen. Sie rief mich und fragte, ob ich die Lichter auch sehe oder ob sie nur von...