Bundeswehr lobt Standort in Mittelsachsen: Wettiner-Kaserne Frankenberg ist gut in Schuss

Soll die Zeitenwende gelingen, muss sich die Bundeswehr in der Fläche stärker aufstellen. Dabei spielen Garnisonsstädte wie Frankenberg eine wichtige Rolle. Zur Wettiner-Kaserne gibt es neue Details.

Oliver Gerstner ist Frankenberger und Bürgermeister (CDU) der Stadt. Und er ist mit der Wettiner-Kaserne aufgewachsen. „Dass es dort jetzt mit einer Optimierung voran geht, finde ich sehr positiv“, sagt er. Anfang Oktober nahm Gerstner an einer Sitzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Ramstein teil. Der Arbeitskreis Garnisonen... Oliver Gerstner ist Frankenberger und Bürgermeister (CDU) der Stadt. Und er ist mit der Wettiner-Kaserne aufgewachsen. „Dass es dort jetzt mit einer Optimierung voran geht, finde ich sehr positiv“, sagt er. Anfang Oktober nahm Gerstner an einer Sitzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Ramstein teil. Der Arbeitskreis Garnisonen...