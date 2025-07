Bunte Kuh Frankenberg: Wenn der Apfel im Schwedeneisbecher landet

Ums Kochen mit Früchtchen geht es bei den Apfelküchenkultur-Workshops an der VHS Chemnitz. Da die im Juli geschlossen ist, ging eine Lektion nun im Hof zur Bunten Kuh in Frankenberg über die Bühne.

Ein knappes Dutzend Teilnehmer hatte sich an diesem Sommerabend eingefunden, darunter Gäste aus Chemnitz und Hamburg. „Ich bin über die Kulturhauptstadt-Tipps auf diese Veranstaltung gestoßen“, erzählt Petra aus Chemnitz. Bei der Volkshochschule hatte sie an einem Apfelküchenkultur-Workshop teilgenommen und nun von der Neuauflage in...