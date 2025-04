Buslinien in Mittelsachsen: Das verändert sich ab April

Ab April rollen die Busse an den Wochenenden und Feiertagen in Mittelsachsen neu. Regiobus hat seine Linien überarbeitet. Neu ist eine Direktverbindung von Mittweida nach Waldheim über den nun fertigen Burgberg in Kriebstein.

Ab dem 1. April gibt es auf den Buslinien und im Fahrplan von Regiobus Mittelsachsen an den Wochenenden und an Feiertagen grundlegende Änderungen. Sie betreffen den Bereich nördlich von Chemnitz, genauer die Linien 636, 637, 640, 642, 675, 678 und 682, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Dass der Kriebsteiner Burgberg nach dem Ende der...