Ein Wildschein ist nach einem Zusammenstoß mit einem VW-Transporter auf der A 4 seinen Verletzungen erlegen. Bild: Erik Frank Hoffmann
Mittweida
Bussard und Wildschwein auf der A 4 bei Hainichen getötet
Von Jan Leißner, Erik-Frank Hoffmann
Bei zwei Unfällen auf der Autobahn sind am Wochenende Wildtiere mit Autos zusammengestoßen. In einem Fall sorgte das für Verkehrsbehinderungen.

Auf der Autobahn 4 am Sonntagnachmittag ist es zu einem Wildunfall gekommen, bei dem ein Wildschwein mit einem VW-Transporter zusammenstieß. Das Tier hatte zwischen den Anschlussstellen Berbersdorf und Hainichen versucht, die Fahrbahn zu überqueren. Das Wildschwein erlag am Fahrbahnrand seinen Verletzungen. Die Insassen des VW blieben...
