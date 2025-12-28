Bussard und Wildschwein auf der A4 bei Hainichen getötet

Mittweida
Bei zwei Unfällen auf der Autobahn sind am Wochenende Wildtiere mit Autos zusammengestoßen. In einem Fall sorgte das für Verkehrsbehinderungen.
Auf der Autobahn 4 am Sonntagnachmittag ist es zu einem Wildunfall gekommen, bei dem ein Wildschwein mit einem VW-Transporter zusammenstieß. Das Tier hatte zwischen den Anschlussstellen Berbersdorf und Hainichen versucht, die Fahrbahn zu überqueren. Das Wildschwein erlag am Fahrbahnrand seinen Verletzungen. Die Insassen des VW blieben...
