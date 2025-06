Citroën und Lkw stoßen in Frankenberg zusammen

An der Kreuzung in Frankenberg kollidierten zwei Fahrzeuge. Die Schäden sind beträchtlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmittag an der Kreuzung Äußere Freiberger Straße/Am Ahorn in Frankenberg ereignet. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Citroën von der Straße Am Ahorn nach links auf die Äußere Freiberger Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Mercedes-Lkw, der aus Richtung...