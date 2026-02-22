D-Box-Selbsttest in Mittweida: Wie fühlt es sich an, wenn das Kino plötzlich wackelt?

Mittweida
Anschnallen im Kino: Neue D-Box-Sitze in Mittweida versprechen ein intensives Film-Erlebnis. Ob sich sechs Euro Aufpreis lohnen, wem dabei flau im Magen wird – und warum die Sitze per Luftfracht kamen.
Der Sandwurm aus „Dune“ bricht dröhnend durch die Wüstenoberfläche. Plötzlich bebt der ganze Körper. Der Kinosessel kippt scharf zur Seite, vibriert tief und drückt den Zuschauer förmlich in die Polster.
