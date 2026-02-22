D-Box-Selbsttest in Mittweida: Wie fühlt es sich an, wenn das Kino plötzlich wackelt?

Nichts für schwache Nerven: Bei Horror oder plötzlicher Action sorgt das Rütteln für Schreckmomente bei Redakteur Manuel Niemann (l.) und Kino-Chef Andreas Ronneberger. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Andreas Ronneberger betreibt die Filmbühne in Mittweida seit 2018. Um die neue Technik pünktlich zum Start der „Avatar“-Fortsetzung im Haus zu haben, ließ er die Sitze extra per Luftfracht einfliegen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Rund 72.000 Euro ließ sich das Kino die neun neuen D-Box-Sitze in der letzten Reihe kosten. Darunter verbergen sich elektromagnetische Antriebe, die den Sitz nach einem programmierten Code passend zum Film bewegen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Alles unter Kontrolle: Wem die simulierte Schwerelosigkeit oder das Rütteln auf den Magen schlägt, der kann die Intensität über ein Bedienfeld an der Armlehne jederzeit verringern oder den Sitz ganz ausschalten. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas