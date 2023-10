Da wird selbst dem Gerippe schlecht: Neuer Halloween-Spaß im Gruseldorf

In Altmittweida in Mittelsachsen ist ein Grundstück an der Dorfstraße wieder das Mekka für alle Halloween-Fans. René Hoch bietet dort kostenlosen Gruselspaß und einige Neuerungen. Und im Umland locken weitere schaurig-schöne Angebote.

Da freuen sich die Kinder, es staunen gestandene Männer und Frauen und auch viele Senioren zollen Respekt. Was René Hoch in diesem Jahr wieder in den Vorgarten seines Hauses in der Dorfmitte in Altmittweida gezaubert hat, ist höchst professionell. Aber mit Licht und Ton kennt sich der Altmittweidaer auch aus, das ist sein zweites berufliches...