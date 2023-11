Das erste Adventswochenende in der Region Mittweida mit Aschenbrödel hoch zu Ross

In der Region zwischen Zschopau und Striegis freut man sich auf Glühwein, Bratwurst und Besinnlichkeit. Die Pyramiden werden feierlich angeschoben, und in Ringethal wird Schlossweihnacht gefeiert.

Mit dem Anschieben der Pyramide auf dem Markt in Frankenberg startet das erste Adventswochenende am Freitagnachmittag. Und mit einem Fest rund um die Pyramide im Stadtzentrum von Hainichen klingt es dann auch aus. Dazwischen liegen viele Termine, vor allem Veranstaltungen in den Dörfern.