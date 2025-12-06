Das sind die schönsten Bilder vom zweiten Adventswochenende in Mittweida und Frankenberg

Lichterglanz, Musik und Markttreiben: In Mittweida und Frankenberg locken zum zweiten Adventswochenende Weihnachtsmärkte – und unsere Bildergalerie wächst mit jedem neuen Schnappschuss.

