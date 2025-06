Das war die Fête de la Musique in Mittweida

Straßenmusik als Sommerhit: Die Fête de la Musique verwandelte Mittweidas Straßen in eine lebendige Konzertbühne mit kostenlosen Auftritten.

Die Fête de la Musique feiert jährlich am 21. Juni die Straßenmusik; und das mittlerweile seit 1982 und inzwischen in weltweit mehr als 1000 Städten. In der Region gehören unter anderem Hainichen und Mittweida zu dem illustren Kreis. So gab es beispielsweise in der Hochschulstadt zum kalendarischen Sommeranfang an fünf Orten kostenlose...