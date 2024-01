Demo in Lunzenau richtet sich gegen Ampel-Regierung

An einer Kundgebung am Samstagabend in Lunzenau haben sich laut Polizei rund 50 Personen beteiligt. Eine Versammlung ist auch in Penig geplant.

Zu einer Versammlung auf dem Marktplatz in Lunzenau sind nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz am Samstagabend rund 50 Menschen zusammengekommen. Es war eine „ortsfeste" Kundgebung, also kein Protestmarsch. Traktoren waren nach Polizeiangaben nicht beteiligt, der Protest habe sich gegen die Ampel-Regierung gerichtet und sei...