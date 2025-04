Der Storch und der Mond: Naturfotograf gelingen in Frankenberg und Krumbach tolle Aufnahmen

Klaus Hornauer aus Hausdorf hat im Raum Frankenberg beeindruckende Tieraufnahmen gemacht. Ein Storch im Horst vor dem Mond verblüfft.

Klaus Hornauer aus Hausdorf ist in der Nacht zum Freitag bei Frankenberg auf Foto-Pirsch gewesen. Ihm gelangen wunderschöne Tieraufnahmen. So bekam er in Frankenberg einen Storch auf einem Schornstein vor dem zunehmenden Mond vor die Linse. „Das Bild fotografierte ich vom Zschopauwehr aus mit meiner Nikon Z9 mit 1000 Millimetern Brennweite. Bis...