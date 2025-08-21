„Deutsches Haus“ in Mittweida: Hotel öffnet in Kürze – erst für Neugierige, dann für Gäste

Endspurt bei der Sanierung des prägenden Gebäudes in der Innenstadt - 21 Zimmer werden schmuck gemacht, und die neuen Betreiber fiebern der Eröffnung entgegen. Auch der Name ändert sich.

In weniger als einem Monat soll es so weit sein: Im „Deutschen Haus" in Mittweida, an der Rochlitzer Straße 5, kann wieder übernachtet werden. „Die Kopfkissen haben wir vorher selbst getestet, nächste Woche werden sie geliefert", sagt Robert Vennedey beim Besuch vor Ort über ein nicht unwichtiges Detail. Gemeinsam mit Michael...