Engel und Weihnachtsmann sind in Hainichen an allen drei Tagen unterwegs
Engel und Weihnachtsmann sind in Hainichen an allen drei Tagen unterwegs
Mittweida
Die Bilder zum dritten Advent: Weihnachtsmärkte in Hainichen und Sachsenburg
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Von Falk Bernhardt

Auch am dritten Adventswochenende ist die Region in Festtagslaune. Hier kommen Bilder von den Weihnachtsmärkten in Hainichen und Sachsenburg.

In Hainichen zeigt sich der Marktplatz noch bis Sonntag als festlich beleuchtete Weihnachtswelt. Auf der Marktbühne und im Festsaal „Goldener Löwe“ wechseln sich Kinderprogramme, Bläser, Chöre, Tanzgruppen, Ensembles und Bands ab, dazu kommen Ausstellungen und Handwerksvorführungen im Rathaus und Aktionen im Rathaussaal. Der...
