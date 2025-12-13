Die Bilder zum dritten Advent: Weihnachtsmärkte von Hainichen bis Lunzenau

Mittweida
Auch am dritten Adventswochenende ist die Region in Festtagslaune. Hier kommen Bilder von den Weihnachtsmärkten in Sachsenburg, Hainichen und Lunzenau.
In Hainichen zeigt sich der Marktplatz noch bis Sonntag als festlich beleuchtete Weihnachtswelt. Auf der Marktbühne und im Festsaal „Goldener Löwe“ wechseln sich Kinderprogramme, Bläser, Chöre, Tanzgruppen, Ensembles und Bands ab, dazu kommen Ausstellungen und Handwerksvorführungen im Rathaus und Aktionen im Rathaussaal. Der...
