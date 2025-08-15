Die MPT-Insolvenz zeigt: Strukturwandel duldet keinen Aufschub

Mittweida
87 Arbeitsplätze bei MPT in Mittweida sind bedroht, doch das Problem reicht tiefer. Teile der Industrie haben sich zu lange auf alten Erfolgen ausgeruht. Die Folgen tragen nun Belegschaft und Region.
Die Insolvenz von MPT Präzisionsteile bedroht 87 Arbeitsplätze. Das ist weit mehr als eine Zahl. Hinter jedem Arbeitsplatz stehen Schicksale, Familien und Lebensläufe und die jetzt erst einmal vor großer Unsicherheit.
