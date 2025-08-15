Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida ist insolvent (Symbolbild).
Der Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida ist insolvent (Symbolbild). Bild: Jonas Walzberg/dpa
Meinung
Mittweida
Die MPT-Insolvenz zeigt: Strukturwandel duldet keinen Aufschub
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

87 Arbeitsplätze bei MPT in Mittweida sind bedroht, doch das Problem reicht tiefer. Teile der Industrie haben sich zu lange auf alten Erfolgen ausgeruht. Die Folgen tragen nun Belegschaft und Region.

Die Insolvenz von MPT Präzisionsteile bedroht 87 Arbeitsplätze. Das ist weit mehr als eine Zahl. Hinter jedem Arbeitsplatz stehen Schicksale, Familien und Lebensläufe und die jetzt erst einmal vor großer Unsicherheit.
