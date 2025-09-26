Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Erlaubnis: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln

Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Mittweida
Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Erlaubnis: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Von Ingolf Rosendahl
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Körperverletzung: Ein 25-Jähriger aus Mittweida soll eine andere Person nach einem Streit in der Stadt Mittweida zunächst gewürgt und sie danach derb am Hals und an den Ohrläppchen gezogen haben. Dadurch habe sie Schmerzen und Rötungen im Halsbereich erlitten. Der junge Mann steht nun wegen Körperverletzung vor Gericht. 30. September, 10...
