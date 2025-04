Digital, per App oder E-Paper: „Freie Presse“ berät zu Onlineangebot

Die Digitalangebote der „Freien Presse“ überzeugen zunehmend mehr Menschen. Einmal im Monat werden sie in Mittweida und Rochlitz vorgestellt. Was sind die Vorteile gegenüber der gedruckten Ausgabe?

Mittweida, Rochlitz.

Rund um die Uhr informiert sein, sich Texte vorlesen lassen oder mit größerer Schrift selbst besser lesen können: Die Digitalangebote der „Freien Presse“ haben einige Vorteile gegenüber der gedruckten Ausgabe. Darüber konnten sich Leserinnen und Leser bei Anett Hofmann, Geschäftsstellenleiterin im Verlagsbezirk Mittelsachsen, am Dienstag in der Lokalredaktion in der Weberstraße 5 überzeugen. Die „Freie Presse“-App und Co werden dort einmal im Monat vorgestellt, das nächste Mal am 15. April von 9 bis 14 Uhr. Eine Woche davor, am 8. April, findet ein Beratungstag zu selben Zeit in Rochlitz, Markt 10, statt. Eine Anmeldung telefonisch unter 03731 3760 oder per E-Mail an [email protected] erspart Wartezeit. (niem)