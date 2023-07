Digitalangebot der "Freien Presse" ist in Mittweida gefragt

Über die Vorteile eines Digitalabos haben sich am Freitag wieder Leserinnen und Leser von "Freie Presse" bei einem Aktionstag in Mittweida informiert.

Es waren nur ein paar Klicks, dann ließ sich die Zeitung ganz mühelos auf dem Tablett und dem Smartphone lesen. Anett Hofmann hat dies am Freitag vielen Leserinnen und Lesern der "Freien Presse" erklären können. Davon überzeugt waren gleich zu Beginn des Aktionstages in den Redaktionsräumen von "Wir in Mittweida" an der Weberstraße 5 auch Roswitha und Günther Uhlig aus Mittweida.

Bei diesem Leserservice vor Ort geht es um die Vorteile, die ein Digitalabo bietet. Wie man Zugang zur digitalen Ausgabe bekommt, sich Nachrichten und Berichte via App lesen lassen, wurde ausführlich erklärt. Interessenten konnten auch gleich ihr eigenes Smartphone oder Tablet mitbringen, um sich beim Einrichten eines Zugangs helfen zu lassen.