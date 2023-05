Dittersbacher setzen auf Dorfkultur und Gemeinsamkeit

Im September geht in Frankenberg die Ära Thomas Firmenich zu Ende. Was tat sich in seiner Zeit als Bürgermeister in den Ortsteilen? Was fehlt? Welche Erwartungen haben die Bürger an den Nachfolger?

2019 erreichte das Verhältnis von Frankenbergs erstem Bürger und den Dittersbachern einen Tiefpunkt. Im Ringen um eine städtische Grünfläche unterstellte Firmenich: "Wenn Sie in Dittersbach etwas verändern wollen, werden Sie scheitern. Dort ist keine Änderung erwünscht."